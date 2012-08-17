美日商讨升级日本两艘驱逐舰

美国最大国防承包商洛克希德马丁一位高管称，美国和日本正在商讨对日本两艘驱逐舰进行系统升级，以提高舰艇对弹道导弹的防御能力。该高管表示，这两艘“爱宕”（Atago）级导弹驱逐舰将被升级装上先进的“宙斯盾”（Aegis）弹道导弹防御系统。图为日本海军Atago驱逐舰资料图片。