美日就日本加入TPP谈判的磋商进入最后阶段--经济财政大臣

日本经济财政大臣甘利明周二表示，日本和美国关于日本加入跨太平洋贸易谈判的磋商进入最后阶段。日本上月表达了加入跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判的意愿，目前正在等待该协定现有11个成员国的正式决定，决定可能在本月做出。路透