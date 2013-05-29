美日经济形势好转未能阻止OECD下调全球经济预估

图为美国证交所外的国旗背景下的华尔街街标。 REUTERS/Chip East

* 欧元区料陷入衰退，今年经济或萎缩0.6%

* 受货币宽松举措提振，美日经济将带领全球经济复苏

* 欧元区警告不要因风险削弱而掉以轻心

路透巴黎5月29日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，遭受经济衰退冲击的欧元区今年将进一步落后于整体形势都在改善的美国，以及经济正在复苏的日本；同时表示下调其对全球经济增长的预估。

OECD在半年度经济展望报告中预计，今年全球经济将增长3.1%，2014年则将增长4%。

此预估较该组织11月预估悲观一些，当时OECD预计今年全球经济将增长3.4%，2014年将增长4.2%。

美国被视为全球经济增长的推动者，该国今年经济料增长1.9%，2014年增速料加快至2.8%，那将创下2005年以来最大增幅。

相较之下，估计欧元区会连续第二年陷入衰退。OECD预计欧元区2013年经济萎缩0.6%，明年将重拾增长，增速达到1.1%。

不过，欧元区内的经济前景差异很大。德国料将实现2013年经济成长0.4%，2014年经济增速回升至1.9%。

考验欧元区一体化能力的债务危机已历经数年，OECD首席分析师Pier Paolo Padoan表示，经济前景面临的风险终于开始减退。

但他警告，欧元区债务危机的缓解可能导致改革乏力。

“考虑到欧洲的状况，我们担心人们可能会有放松情绪，”Padoan对路透表示，“这是欧洲即将面临的新风险。”

他称和美国处于2008-09年金融危机时不同的是，欧元区仍需要解决金融业对于核发信贷有所保留的问题。

**央行刺激政策**

OECD调高对日本的预估，称日本央行积极宽松货币政策的宣示将会协助日本经济今年成长1.6%。

OECD对中国采取较为悲观的看法，预估中国今年经济成长率将为7.8%，低于先前预估的8.5%。

由于多数经济体仍处于复苏状态，OECD称各国央行应该保持宽松货币政策，而欧洲央行甚至应该跨出大步让信贷流入经济。

OECD呼吁欧洲央行让银行为存放在该行的资金支付利息，同时呼吁欧洲央行从饱受信贷短缺之苦的中小企业购入有价证券化贷款等资产；欧洲央行官员曾表示他们正在考虑这两个政策选项。

OECD表示，美联储可能应该很快开始放慢公债及抵押贷款支持证券购买计划。

不过它警告称，必须谨慎向市场传递出放慢购买步伐的信号，以避免其他投资者突然抛售，从而可能导致收益率极危险地大幅飙升。

OECD不仅肯定日本央行的大规模货币刺激措施，并表示可以采取进一步行动来提振经济。

该组织还指出，英国2013年及2014年的财政整顿步伐加快，但重申了IMF上周提及的担忧，即“Help to Buy”计划或将最终推升房价。(完)

(编译 王兴亚; 审校 沈以文)

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