美日推动地区性防务对话会在声明中提及南海问题

路透吉隆坡11月3日（记者 Yeganeh Torbati/Trinna Leong） - 官员们称，美国和日本推动在马来西亚举行的地区性防务对话将对南海局势的关切纳入会后声明，中国反对在声明中提及任何海上纠纷。

美国一名高级国防官员指出，中国早在2月就明确表示不希望周三在吉隆坡举行的东南亚和亚太国家国防部长会议讨论南海问题。

“和一些观点类似的国家一样，我们一直明确表示应包含有关南海问题的内容，但有些成员国持不同意见，”这名美国官员说道，并称中国是主要的阻力。

另外一名熟悉情况的消息人士称，主办国马来西亚准备的会议声明草案没有提到南海，而是聚焦在恐怖主义和地区安全合作上。

来自东盟十国以及美国、日本、中国、印度和澳大利亚等国的防务负责人参加了周三的会议。

该会议从2006年开始举行，是推动地区和平与稳定的平台。

熟悉情况的消息人士表示，日本曾要求马来西亚“改进”声明草案，提及南海问题。（完）