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国际财经 | 2015年 4月 21日 星期二 10:46 BJT

美国与日本达成贸易协定只差一步之遥--美国助理国务卿

路透华盛顿4月20日 - 美国国务院东亚暨太平洋事务助理国务卿Danny Russel周一表示，美国与日本达成贸易协定只差一步之遥。

Russel向美国外交关系协会表示，“我们与日本达成协议只差一步之遥。”

美国总统奥巴马及日本首相安倍晋三将于4月28日召开峰会。

日本经济财政大臣甘利明周一表示，在宣布达成协议之前，还有几个项目需要加以解决。

甘利明正与美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)会面讨论协议细节，增添推动12国间跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的动能。(完)

(编译 张明钧; 审校 张荻)

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