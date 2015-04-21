美国与日本达成贸易协定只差一步之遥--美国助理国务卿

沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项 目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透华盛顿4月20日 - 美国国务院东亚暨太平洋事务助理国务卿Danny Russel周一表示，美国与日本达成贸易协定只差一步之遥。
Russel向美国外交关系协会表示，“我们与日本达成协议只差一步之遥。”
美国总统奥巴马及日本首相安倍晋三将于4月28日召开峰会。
日本经济财政大臣甘利明周一表示，在宣布达成协议之前，还有几个项目需要加以解决。
甘利明正与美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)会面讨论协议细节，增添推动12国间跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的动能。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
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