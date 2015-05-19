日本称若无美快速通道贸易授权法 很难召开TPP部长级会议

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京5月19日 - 日本经济财政大臣甘利明周二称，如果美国不能通过快速通道贸易授权法，那么就跨太平洋贸易协定举行部长级谈判会变得“极其困难”。
若贸易促进授权(TPA)在美国参众两院获批，将给涉及12国的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判带来动力。
“除非TPA法案获通过，否则TPP谈判无法完成，”甘利明在记者会上说，并补充道他希望美国快速通过该法案。
“至于部长级会谈能否召开，情况变得极其困难。”
来自TPP成员国的首席谈判代表从周末起齐聚关岛，商谈从劳动就业到知识产权等一系列问题。
有揣测认为，TPP成员国的部长们可能将在本周末参加亚太经合组织(APEC)贸易部长会议的间隙举行会谈。
美国共和党高层周日预计，尽管面临奥巴马所在民主党人士的反对，但国会两党将举行投票，通过“快速通道”贸易授权法。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。