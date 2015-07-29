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国际财经 | 2015年 7月 29日 星期三 14:31 BJT

美日TPP谈判尚未达成协议 还需更多协商--日本财政大臣

路透夏威夷7月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，日本和美国尚未就双边贸易谈判达成协议，双方需要进行更多协商。

参加跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的12个国家的官员正齐聚夏威夷，目标是本周达成一项广泛协议。

日本和美国一直在进行谈判以缩小双方在农产品和汽车行业等方面的分歧。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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