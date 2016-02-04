TPP协议签署 但还需数年谈判才能真正生效

路透惠灵顿2月4日 - 跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的12个成员国周四在新西兰签署了该协议，但该协议仍需数年的艰苦谈判才能真正生效。

此前TPP花了五年时间进行谈判，才得以在周四签署。

由于受到美国许多民主党和部分共和党议员的反对，美国国会不太可能在总统奥巴马2017年初卸任以前就该协定进行表决。奥巴马是TPP的支持者。

前日本经济财政大臣甘利明辞职，也让TPP更难在日本国内推行。

新西兰总理约翰基在奥克兰称，签署TPP是“重要的一步”，但在真正生效以前，该协议仍只是一堆纸。(完)