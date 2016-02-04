TPP协议签署 但还需数年谈判才能真正生效

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透惠灵顿2月4日 - 跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的12个成员国周四在新西兰签署了该协议，但该协议仍需数年的艰苦谈判才能真正生效。
此前TPP花了五年时间进行谈判，才得以在周四签署。
由于受到美国许多民主党和部分共和党议员的反对，美国国会不太可能在总统奥巴马2017年初卸任以前就该协定进行表决。奥巴马是TPP的支持者。
前日本经济财政大臣甘利明辞职，也让TPP更难在日本国内推行。
新西兰总理约翰基在奥克兰称，签署TPP是“重要的一步”，但在真正生效以前，该协议仍只是一堆纸。(完)
(编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。