美日就日本加入TPP谈判的协商似接近达成协议

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透华盛顿4月11日 - 美国民间部门行业和劳工官员周四说，美国和日本似接近达成协议，让日本加入一项美国主导的亚太地区自由贸易协定的谈判。
美国产业组织劳工联盟(AFL-CIO)副幕僚长Thea Lee告诉华盛顿国际贸易协会，虽然担心免除日本输美汽车和卡车关税的美国劳工团体表示反对，但“看来(他们)确实将作出那样的宣布。”
“我认为，随着日本加入，目前我们将必须转变(策略)，并试着将所有对我们而言最重要的事都摊上台面，”Lee说。
日本3月表达加入泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判的意愿，正等候目前已加入谈判的11个成员国的正式决定。
如果日本这个全球第三大经济体获准加入谈判，最终的协定将涵盖近四成的全球经济产出。
日本经济财政大臣甘利明周二称，日本和美国关于日本加入TPP的磋商进入最后阶段。
TPP成员国下个月将在秘鲁举行第17回合谈判，并盼望今年达成协议。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
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