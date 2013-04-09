美日就日本加入TPP谈判的磋商进入最后阶段--日本经济财政大臣

路透东京4月9日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，日本和美国关于日本加入跨太平洋贸易谈判的磋商进入最后阶段。

他亦称，美国和日本在农业和汽车制造等敏感议题上的分歧在不断缩小。

日本上个月表达了加入跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判的意愿，目前正在等待该协定现有11个成员国的正式决定，决定可能在本月做出。

上周五，日本政府成立一个工作组，以加快同TPP成员国的谈判。该工作组最初有65名政府官员，但将增加至大约100名，其中包括来自民间领域的专家，比如律师等。

墨西哥总统涅托(Enrique Pena Nieto)周一称，他支持日本加入亚太地区的贸易谈判。该谈判将产生全球最大的自由贸易区。

新西兰贸易部长Tim Groser说，亚太经合组织(APEC)成员国贸易部长于4月20-21日在印尼召开会议时，可能将批准日本的请求。

其他参与谈判的国家包括加拿大、澳洲、智利、秘鲁、越南、马来西亚和文莱。倘若日本最终加入，那么该协定将涵盖近40%的全球经济产出。(完)

(编译 侯向明; 审校 许娜/郑茵)

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