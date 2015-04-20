美日双方通报贸易谈判取得进展 但东京对农产品问题态度强硬

路透东京4月19日 - 日本和美国周日通报双方高级别贸易谈判取得进展，这可能为达成更广泛的泛太平洋贸易协议铺平道路，但东京方面提醒称不太可能在下周峰会前达成双边协议。

日本经济财政大臣甘利明和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)都表示，在内阁级别谈判的头两天，双方取得了良好进展。

甘利明说，对于在多边谈判中“处理与其他国家的关系时，日本和美国将在哪些领域进行合作，我们交换了意见...我们确认工作级别会议在遗留问题方面取得进展。”

但农产品和汽车市场准入问题，仍是美日达成双边贸易协议的障碍，而这些问题对是否成功达成拖延许久的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要。美国和日本分别是全球第一大和第三大经济体，双方经济产出在12个成员国组成的TPP中占比约为80%。

两位经济部长将在周一0030GMT开始会谈，讨论其余问题，“将就每个具体问题进行诚挚的讨论，”甘利明称。

甘利明在此次会谈前表示，日本不会接受美国有关提高进口稻米最低配额的要求，同时施压美国，要求进一步开放美国汽车零件市场。

他重申，美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三在4月28日于华盛顿举行峰会前预计不会达成协议，但希望取得进展。

“国内存在各种限制，如果一方不作出让步，协商就不会有成果，”甘利明对日本放送协会(NHK)表示。“尤其是日本国内产稻米，我们感受到了国内的危机意识，因此也在仔细协商。我可以承诺不会出现令人意外的结果。”

日本经济新闻周六报导，日本准备允许每年美国进口稻米配额为5万吨，仅是美国方面要求的四分之一。

“我们不会被迫接受美方要求，或做出类似举动，”甘利明表示。他并称，在双边汽车贸易方面可能取得突破。

日本经济新闻报导，日本希望美国立即取消2.5%的汽车零件进口税，但美国迫于汽车行业的压力，则希望将相关税赋维持得越久越好。

上周四双方达成协议的前景出现转机。美国的资深议员们就一项议案的措辞达成一致，该议案给予国会通过或否决TPP的权力，但却不能修改。不过，要在国会通过“快速通道”法案仍并非十拿九稳。日本方面认为该法案非常重要。

美国和日本认为TPP协定在制衡崛起的中国方面具有战略价值。目前中国还没有加入TPP。(完)

(编译 杜明霞/李爽/李春喜 审校 郑茵/王丽鑫/许娜)

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