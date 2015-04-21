美日两国称贸易协商取得重大进展 为高层会晤做好充分准备

路透东京4月21日 - 美国和日本表示，过去几天双方的贸易协商取得了重大进展，为多边自由贸易协商注入动能。

“通过这些努力，双方的分歧大幅缩小，”美国贸易代表弗罗曼在与日本经济财政大臣甘利明进行两天的协商后表示。“但仍要继续努力以最终解决仍然存在的问题。”

甘利明对记者表示，进行多时的双边协商取得了足够的进展，为4月28日日本首相安倍晋三和美国总统奥巴马的高层会晤做好充分准备。之前他也表示这是部长级会谈的目标。

“协商进入最后阶段，”甘利明表示。“我们将继续竭尽全力，力争及早达成协议，最大限度地保护本国利益。”

弗罗曼说，上周工作级别谈判取得进展，为旨在达成自由贸易协议的多边努力增添了动能。日美能否达成双边贸易协议，对于拖延许久的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要，因为双方经济规模在12个成员国组成的TPP中占比约为80%。

甘利明称，两国的部长级官员指示下属继续就农产品和汽车市场准入方面的遗留问题进行谈判。如有必要，他和弗罗曼可能再次会晤。

安倍晋三在周一晚间的一个新闻节目上说，谈判已经缩小到少数几个遗留问题。

安倍将这些谈判比作登山，称距离成功还有“艰难的一步”。他还说“我们愿意加倍努力，以达成协议。”

甘利明在周日曾表示，日本不会接受美国关于大幅增加日本大米进口的要求，同时要求华盛顿方面进一步开放美国汽车零部件市场。

据日本经济新闻报导，日本将批准一项从其它11个国家进口稻米的配额，预计这些稻米多数来自美国。报导称，美国目前正要求日本将给予该国的配额提高约一倍。

该报还称，日本希望美国立即取消2.5%的汽车零部件进口税，而美国迫于国内汽车行业的压力，则希望将这项税赋维持得越久越好。

上周四双方协商前景出现转机。美国资深议员们就一项议案的措辞达成一致，该议案给予国会通过或否决TPP的权力，但不能修改。不过，要在国会通过这份“快速通道”法案，仍远非十拿九稳。

美国和日本认为TPP协定具有战略和经济上的价值，能够制衡崛起中的中国。目前中国还没有加入TPP。(完)

(编译 李爽/杜明霞/许娜；审校 郑茵)

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