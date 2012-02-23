美国仍在考虑是否支持日本加入泛太平洋自贸谈判

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透华盛顿2月22日电---美国周三称，仍在考虑是否支持日本参与泛太平洋地区自由贸易协定谈判，三个月前日本表示对此感兴趣。
“美国和日本政府都同意，继续咨询程序，晚些时候举行会议。”美国贸易代表办公室在声明中写道，此前美日双方官员进行了为期两天的会议。
“这次会议使美国有机会继续评估日方的准备情况。”美国贸易代表称。
去年11月11日，日本首相野田佳彦宣布日本有兴趣加入泛太平洋自由贸易谈判。本月初美日双方进行了高层对话，本周进行了技术层面的对话。
美国贸易代表曾表示，美国需要与其他八个参与谈判的国家进行协商，才能决定是否支持日本加入谈判，这些国家包括澳大利亚、新西兰、新加坡、越南、马来西亚、文莱、智利和秘鲁。
加拿大和墨西哥也曾要求加入谈判，也在等待决定。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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