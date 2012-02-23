美国仍在考虑是否支持日本加入泛太平洋自贸谈判

路透华盛顿2月22日电---美国周三称，仍在考虑是否支持日本参与泛太平洋地区自由贸易协定谈判，三个月前日本表示对此感兴趣。

“美国和日本政府都同意，继续咨询程序，晚些时候举行会议。”美国贸易代表办公室在声明中写道，此前美日双方官员进行了为期两天的会议。

“这次会议使美国有机会继续评估日方的准备情况。”美国贸易代表称。

去年11月11日，日本首相野田佳彦宣布日本有兴趣加入泛太平洋自由贸易谈判。本月初美日双方进行了高层对话，本周进行了技术层面的对话。

美国贸易代表曾表示，美国需要与其他八个参与谈判的国家进行协商，才能决定是否支持日本加入谈判，这些国家包括澳大利亚、新西兰、新加坡、越南、马来西亚、文莱、智利和秘鲁。

加拿大和墨西哥也曾要求加入谈判，也在等待决定。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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