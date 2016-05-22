焦点：美国与日本对日圆走势看法分歧 让G7会议失色

2011年8月2日，在日本东京拍摄的日元和美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透仙台5月21日 - 美国周六对日本发出新的警告，反对干预汇市。二者关于汇率问题的看法分歧，让在日本举行的七国集团(G7)财经官员会议失色。

日本与美国对于汇率政策的看法相左。美国表示，鉴于日圆走势仍保持“有序”，日本没有干预汇市以阻止日圆升值的正当理由。

双方分歧在这次于日本仙台举行的G7财经官员会议上显露无疑。美国财长雅各布·卢在与日本财务大臣会谈后表示，他不认为目前的日圆走势处于“无序”状态。

“G7拥有共识不仅要避免竞争性货币贬值，而且要相互沟通以免让彼此意外，这很重要，”雅各布·卢周六对记者表示，“(货币汇率)达到无序状况有相当高的门槛。”

日本财务大臣麻生太郎表示，没有与雅各布·卢在日圆问题上发生“激烈争论”，各国对于汇率波动有不同看法是自然的。但与雅各布·卢的会谈并没有阻止麻生向市场发出口头警告，提醒市场不要过度推高日圆。

“我(对雅各布·卢)说，最近的汇率走势是单向的和投机性的，”麻生周六在记者会上表示，并称过去几周的日圆涨势是无序的。

虽然麻生说G7各国重申了汇率稳定的重要性，但其他G7国家没有公开赞同日本干预市场以遏制日圆“单边”升值势头。

“普遍认为，货币政策很好地适应了形势，汇率也没有太大的偏差，所以不必进行干预，”法国财长萨潘在为期两天的G7会议周六闭幕后对记者表示。

**在政策方面“各行其道”**

多年来的积极印钞行动，伸展了货币政策的极限，面对疲弱的通胀与经济成长，G7的政策响应变得更加零碎。

G7领导人呼吁综合采用货币、财政和结构性政策来提振需求，但让各国自行决定自己的政策重点。这让日本的希望落空，日本原来希望能促成更加积极的联合财政行动。

对于日本和美国要求增加财政支出的呼声，德国没有显露出回应的迹象。

“最重要的是结构性改革...(G7内部)越来越多的国家认识到，结构性改革很关键，”德国财政部长朔伊布勒在仙台的一个简报会上表示。

雅各布·卢也敦促日本保持财政政策宽松，警告称如果执意明年上调消费税，可能损害日本经济，除非通过额外的财政支出加以补救。

“显然日本必须自己判断应该怎么做。但关键考虑是一定不能拖累经济，”雅各布·卢周六表示。

虽然麻生太郎在最近日圆升至18个月高位后公开警告要进行干预，但一些经济决策人士暗示，他们并不是十分担心日圆将会打断脆弱的经济复苏。(完)