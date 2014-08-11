美监管机构调查摩根大通利益冲突问题--WSJ

路透8月8日 - 据华尔街日报周五援引知情人士的消息报导，美国证券交易委员会(SEC)正在调查摩根大通(JPM.N)是否存在不当行为，引导私人银行客户购买本行投资产品，而非外部公司产品。

据报导，在此次SEC执行部门展开调查民事几个月前，美国通货监理局(OCC)也曾展开类似行动。

报导称，OCC几个月前开始质询该行高管，客户资产中有多大比例被引导至摩根大通自有基金和产品而非第三方选择。OCC例行监管银行向客户出售内部金融产品的情况。

这是摩根大通接受的最新监管调查。去年该行支付了130亿美元用于和解称其误导抵押债券投资者的民事欺诈诉讼。

路透未能立即联系到摩根大通置评。

报导称，虽然SEC的调查正在进行，但不清楚OCC是否已结束调查。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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