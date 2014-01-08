独家：摩根大通金属期货经纪业务待售-消息人士

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透1月8日 -据知情人士透露，全球最大的柜台金属衍生品交易商摩根大通(JPM.N)已在待售的实货商品交易业务清单中新增了金属期货经纪业务。
此次业务出售行动中，目前又增加了伦敦金属交易所(LME)场内公开叫价交易小组，在LME这一全球首屈一指的金属市场中，该小组是最大的交易团队之一。交易可能在本月晚些时候达成。
摩根大通的发言人拒绝置评。
目前尚不清楚，交易将是直接出售还是组建合资公司。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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