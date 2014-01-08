独家：摩根大通金属期货经纪业务待售-消息人士

路透1月8日 -据知情人士透露，全球最大的柜台金属衍生品交易商摩根大通(JPM.N)已在待售的实货商品交易业务清单中新增了金属期货经纪业务。

此次业务出售行动中，目前又增加了伦敦金属交易所(LME)场内公开叫价交易小组，在LME这一全球首屈一指的金属市场中，该小组是最大的交易团队之一。交易可能在本月晚些时候达成。