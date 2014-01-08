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国际财经 | 2014年 1月 9日 星期四 07:38 BJT

独家：摩根大通金属期货经纪业务待售-消息人士

路透1月8日 -据知情人士透露，全球最大的柜台金属衍生品交易商摩根大通(JPM.N)已在待售的实货商品交易业务清单中新增了金属期货经纪业务。

此次业务出售行动中，目前又增加了伦敦金属交易所(LME)场内公开叫价交易小组，在LME这一全球首屈一指的金属市场中，该小组是最大的交易团队之一。交易可能在本月晚些时候达成。

摩根大通的发言人拒绝置评。

目前尚不清楚，交易将是直接出售还是组建合资公司。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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