独家：美国利用摩根大通和解案所得罚金加速了结其它银行诉讼

路透华盛顿/纽约6月11日 - 消息人士透露，摩根大通为了结抵押贷款业务中不当行为而同意支付130亿美元，现在美国司法部正动用其中一部分资金，用于加快确定对美国银行和花旗等其它银行的类似惩罚。

消息人士称，美国多位检察官办公室已经得到资金，用于聘请新的民事诉讼律师。这些机构与其它政府部门一道，正在积极调查银行将问题贷款打包成证券向投资者出售的问题。

这些紧锣密鼓的行动暗示，奥巴马总统正在力图兑现他2012年的承诺，让更多银行为自己在房地产危机时的所作所为负责，之前检察机构因为没有采取什么高调的行动而受到批评。美国司法部长霍尔德(Eric Holder)也表示希望今年结束更多抵押贷款证券相关的案子。

摩根大通罚款中司法部所得部分已上缴美国财政部，但司法部可以保留为其它联邦机构收取罚金中的3%用于特定目的。这次司法部与摩根大通达成的和解，亦结束了该银行与联邦存款保险公司(FDIC)等其它机构的诉讼。

了解情况的消息人士称，除美银和花旗之外，政府一直在调查的银行还包括苏格兰皇家银行、瑞士信贷和高盛。

消息人士说，在政府去年与摩根大通达成和解后，当局还可能在今年夏天与美银和花旗达成惩罚力度相似的和解，摩根大通和解案中包括约40亿美元用于解决联邦住房金融局(FHFA)的诉讼。

据谈判知情人士称，美国银行已经讨论过支付约120亿美元，以和解一系列联邦及州当局的调查，其中逾50亿美元用于帮助受困的借款方。此前，该银行已经掏出63亿美元用于和解FHFA的指控。

一位消息人士称，司法部在最新一轮谈判中建议170亿美元的和解金额，而且并未将美国银行的最新出价视为正式的提议。

路透社无从了解花旗集团可能面临的罚金规模，但一位分析师估计该银行的和解金或在50亿美元左右，包括约20亿美元的客户援助款。

美国银行发言人Lawrence Grayson拒绝对调查和谈判置评。高盛、花旗、苏格兰皇家银行和瑞士信贷均拒绝置评。

美国司法部，以及新泽西州、科罗拉多州和萨克拉门托检察长办公室均拒绝评论。 (完)

(编译 郑茵/朱晓军; 审校 孙茉莉)

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