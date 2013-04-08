美国法官批准美国银行24.3亿美元和解案

美国官员称特朗普贸易政策用新提法“偏差”来形容汇率老问题
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透纽约4月5日 - 美国联邦法官周五批准美国银行(BAC.N)与投资人间的一宗和解案，和解金额24.3亿美元。那些投资人声称美银当年购买美林证券时隐匿了关键信息。
这桩案例是因近年全球金融危机而起的最大宗投资人和解案之一。
美国银行2008年9月15日达成以全股票交易收购美林的协议，初步估值500亿美元。雷曼兄弟也是在当天申请破产。
但美林当年第四季亏损158.4亿美元，还发给员工36.2亿美元的奖金。美国银行最后获得联邦援助金，接收了美林。目前美银已偿还全部纾困金。
包括俄亥俄州教师退休系统和德州教师退休系统等股东称，美银应在投资人2008年12月就购并案进行表决前，就披露美林的亏损剧增及该奖金计画。
这起和解最早是在去年9月宣布，12月获得法庭初步同意。
美国银行否认原告的申述，但执行长莫尼汉(Brian Moynihan)曾表示，和解将去除该银行面对的不确定性。
美国银行周五股价上涨0.03美元，收报11.97美元。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
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