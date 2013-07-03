美联邦法官批准汇控达成的19.2亿美元洗钱指控和解协议

* 汇丰控股达成和解躲过刑事起诉

* 法官承认公众对和解协议不满

* 汇控称其已加强内部监管，会继续努力

路透7月2日 - 一名联邦法官批准了汇丰控股(HSBA.L)HBC.N与联邦和州检察官达成的创纪录规模的19.2亿美元和解协议。此前这些检察官正对汇控展开调查，因该公司涉嫌藐视旨在打击洗钱以及阻止与被美国制裁国家进行交易的法规。

美国纽约布鲁克林区法官John Gleeson承认，该和解协议让汇控逃脱刑事指控，因此遭到“公众的强烈批评”，但他称批准该协议的决定“很容易作出，因为它(和解协议)在很大程度上达成了目的。”

在2012年12月11日宣布的和解协议中，包括没收12.56亿美元的资产和6.65亿美元民事罚款。

先前有人指控称，汇丰控股已经沦为墨西哥与哥伦比亚贩毒集团、洗钱者和其他违法者“青睐的金融机构”，美国司法部则称汇控的“内部监管极为失败”。达成和解令汇控得以摆脱这些指控。

作为和解协议的内容之一，汇控同意将高层管理层奖金水平与是否达到合规标准相挂钩，改善内部信息共享，并保持合规监督。

汇控发言人Rob Sherman表示，该公司自2011年起已经采取了“大量”措施帮助阻止金融犯罪。

布鲁克林区检察官Loretta Lynch的发言人拒绝置评。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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