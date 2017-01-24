美法官裁决安泰保险不得并购哈门那 反垄断执法又一次胜利

路透1月23日 - 美国一法官周一阻止了安泰保险(Aetna)(AET.N)拟以340亿美元并购同业哈门那(Humana)(HUM.N)的交易。此项裁决使得保险业另一桩大规模并购案--Anthem Inc (ANTM.N)力拼以540亿美元完成收购信诺集团(CI.N)的交易，能否成局的风险也加大了。

这项裁决是美国司法部又一次胜利。奥巴马担任总统的八年期间，反垄断官员执法更为积极。

特朗普接任总统之后，寻求废除平价医疗法案，也就是所谓的奥巴马医保(Obamacare)。

安泰保险、哈门那、Anthem和信诺集团均以奥巴马医保为由，主张保险业必须整并以应对扩大保险覆盖范围的成本。而观察这些公司周一的股价收盘水平，显示出投资者继续认为这两件并购案成功的机率不大。

美国司法部去年7月发起诉讼，阻挠安泰收购哈门那以及Anthem收购信诺，称这两宗交易将导致产品价格提高。

Anthem和信诺仍在等待法官裁决其并购能否继续进行。投资者长久以来就怀疑这宗交易的获批前景，Leerink Research分析师Ana Gupte周一重申，她预期这宗交易也会遇阻。

华盛顿哥伦比亚特区美国地方法院法官John Bates裁决称，安泰拟收购哈门那的交易，将使司法部诉讼书提到的21州364郡在Medicare Advantage计划的销售，及佛罗里达州三个郡的奥巴马医保“竞争大幅削弱”。

“我们目前正在审阅意见，将在提出有力论点后认真考虑进行上诉。”安泰发言人T.J. Crawford称。哈门那未回覆置评要求。

若交易中止，安泰将付给哈门那10亿美元分手费。

哈门那股价收高2.24%至205.02美元；信诺上涨0.37%，至145.31美元。(完)