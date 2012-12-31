美国法官初步批准丰田汽车无故加速诉讼案和解协议

路透旧金山12月28日 - 一美国法官周五初步批准了丰田汽车(7203.T)11亿美元赔偿的和解方案.消费者因车辆突然无故加速蒙受损失,对丰田发起集体诉讼.

美国加州圣安娜(Santa Ana)地区法官James Selna本周宣布这项和解协议,并计划6月召开对于这项协议的终审听证会.和解方案包括丰田向原告支付5亿美元现金,为其安装刹车优先系统并提供价值约6亿美元的客户支持服务.

原告律师Steve Berman称对法官Selna判决感到满意.丰田汽车发言人Julie Hamp表示该公司对于法官批准和解方案感到高兴.

此次和解涉及的车辆,包括从1998至2010年生产的约1,600万辆丰田、雷克萨斯和Scion品牌汽车.丰田公司高管一直坚持称,电子节气门控制系统未发生故障,而将问题归咎于脚垫不合规格以及加速踏板不够灵活.

美国公路交通安全管理局(NHTSA)和美国航空暨太空总署(NASA)发布的研究显示,无故加速案例和丰田电子节气门控制系统间并不存在联系.

丰田在2009至2011年间因无故加速问题召回车辆,对该公司产品质量稳定性与安全性的声誉造成了损害.

不过该公司2012年前11个月销量大涨了近29%,同期业界销售增幅为14%.丰田美国市场份额也从2011年的12.7%上升到了14.4%.(完)

(编译 洪曦; 审校 程琳)

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