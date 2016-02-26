美法官向大众汽车施压 3月24日前须说明能否解决排放问题

路透2月25日 - 美国一名联邦法官周四向德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)施压，要求其在3月份截止日期前说明是否已找到美国监管机构可接受的、60万辆柴油车排放问题的解决方案。

旧金山联邦地方法院法官Charles Breyer表示，他要求在3月24日之前得到关于问题解决情况的确切答复。

大众汽车去年9月份承认在美国运用软件欺骗测试仪器，在排放问题上造假，实际排放最高超标40倍。Breyer表示，时间正在耗尽。

Breyer表示，“六个月的时间足够”确定这个问题是否可以解决。“这是一个仍在持续的问题。”

美国司法部上月起诉大众汽车违反环境法律，要求赔偿多达460亿美元。大众以及奥迪和保时捷品牌继续被禁止在美国销售任何2016新款柴油车。大众汽车亦面临美国车主提出的逾500宗诉讼。

大众汽车律师Robert Giuffra在听证会上对Breyer表示，大众在试着与美国司法部、美国国家环境保护局(EPA)及California Air Resources Board达成和解方面已有所进展。

“我们承诺尽快解决这些问题，”Giuffra表示。他并称，柴油排放问题涉及到100个国家最多1,100万辆汽车。

Giuffra不愿提供这些和解磋商的细节内容，称司法部已要求大众不要对磋商情况进行讨论。

大众先前曾表示，正在考虑买回作为和解的一部分，此举可能需花费数十亿美元。

Breyer表示，和解可能包括“对公司而言并非最有利的”条款，但他并称，大众在“近期内”要做出一些艰难的决定。

他并称，这些决定将有“严重的后果”。(完)