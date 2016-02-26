美法官向大众汽车施压 3月24日前须说明能否解决排放问题

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月25日 - 美国一名联邦法官周四向德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)施压，要求其在3月份截止日期前说明是否已找到美国监管机构可接受的、60万辆柴油车排放问题的解决方案。
旧金山联邦地方法院法官Charles Breyer表示，他要求在3月24日之前得到关于问题解决情况的确切答复。
大众汽车去年9月份承认在美国运用软件欺骗测试仪器，在排放问题上造假，实际排放最高超标40倍。Breyer表示，时间正在耗尽。
Breyer表示，“六个月的时间足够”确定这个问题是否可以解决。“这是一个仍在持续的问题。”
美国司法部上月起诉大众汽车违反环境法律，要求赔偿多达460亿美元。大众以及奥迪和保时捷品牌继续被禁止在美国销售任何2016新款柴油车。大众汽车亦面临美国车主提出的逾500宗诉讼。
大众汽车律师Robert Giuffra在听证会上对Breyer表示，大众在试着与美国司法部、美国国家环境保护局(EPA)及California Air Resources Board达成和解方面已有所进展。
“我们承诺尽快解决这些问题，”Giuffra表示。他并称，柴油排放问题涉及到100个国家最多1,100万辆汽车。
Giuffra不愿提供这些和解磋商的细节内容，称司法部已要求大众不要对磋商情况进行讨论。
大众先前曾表示，正在考虑买回作为和解的一部分，此举可能需花费数十亿美元。
Breyer表示，和解可能包括“对公司而言并非最有利的”条款，但他并称，大众在“近期内”要做出一些艰难的决定。
他并称，这些决定将有“严重的后果”。(完)
(编译 张涛/戴素萍 审校 郑茵/许娜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。