美国法官批准西屋借入贷款支撑重组期间的全球业务运营

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透3月30日 - 美国一名破产法院法官周四批准西屋电气初步借入3.5亿美元，以支撑公司在重组时的全球业务运营。西屋电气是日本东芝(6502.T)的旗下分支，在周三申请了破产保护。
西屋电气表示，此笔贷款将用于支持有获利能力的业务，例如核电设备维护与燃料业务，其中部分业务设在欧洲，并不包括在破产保护的范围内。
美国曼哈顿的破产法院法官Michael Wiles批准了该项贷款，但要求修改条款，以免西屋电气因为偿还用于支持非破产业务的款项而陷入牵绊，如果出现这种情况，该公司的债权人就鞭长莫及了。
西屋电气正在中国建设AP1000核电站。中国国家电力投资集团公司周四表示，仍预期四座计划建设的核电站中第一座将于今年开始发电。
西屋的AP1000核电站设计周四还获得英国监管当局的批准。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
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