美国7月汽车销量增长9% 但逊於预期

8月1日，在美国马里兰州的Silver Spring，一辆新款道奇皮卡车。摄影： REUTERS/Gary Cameron

* 汽车市场春季开始的放缓态势持续

* 经济阴云抑制7月汽车销售--分析师和企业高管

* 数据显示美国7月汽车销量增长9%,年率合1,410万辆

路透底特律8月1日电---美国7月汽车销量增长9%,升幅不及预期,因美国失业率高企以及消费者信心疲弱,令潜在买家持观望态度.

周三出炉的数据显示,春季末开始的汽车销量增长放缓态势仍在持续.在第一季开局不错後,近几个月的销量增长趋缓.

根据研究机构Autodata Corp的数据,美国整个汽车行业7月的销量增至近120万辆.这略低於Edmunds.com预估的增长10.2%.

通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)和丰田汽车(7203.T)公布的7月销售状况也逊於数位分析师的预估.

"这也许是因为高估了消费者的支出意愿,"TrueCar.com的分析师Jesse Toprak称.

"这事关经济形势,"IHS Automotive资深分析师George Magliano说,"目前环境下,轻型车辆销售很难获得推动力."

Magliano认为,就业缺乏明显增长以及对政府减税减支政策的疑惑,抑制了7月的汽车销量.通用和福特高管在周三的电话会议中称,美国就业市场和消费者信心依然低迷.

根据Autodata,美国7月汽车销售年率为1,410万辆.但经济分析局(Bureau of Economic Analysis,BEA)周三就用於计算7月销售年率的季节性因素进行了修正,此举推升了上述销售数据.

KBB分析师Alec Gutierrez在报告中写道,BEA的修正令7月汽车销售年率增加了约20万辆.剔除这一因素後,销售状况略逊於KBB的预期.分析师此前平均预期7月销售年率为1,400万辆.

**经济中的亮点渐失光泽**

汽车销售一直是美国经济中的亮点之一,汽车企业预计下半年销量增加,部分因为推出一系列新款车型.

通用和福特高管指出,楼市近期出现令人鼓舞的迹象,这或将提振皮卡的销量.同时,丰田及其他车企表示,向消费者提供优惠融资也将促进销售.

7月时经销商有能力向消费者提供更好的融资方案及其他优惠.8月时丰田将会提供旗下七款车种零利率融资.通用汽车旗下主要的Chevrolet品牌则将延续7月中旬展开的两项计画,其一是允许购买後60日退货,其二则是"无需议价"订价政策;Chevrolet品牌占通用汽车美国销量超过70%.

Edmunds.com分析师表示,宽松的贷款条件及低利率将会协助提振8月及未来数月的汽车销售.

**低於预估**

主要汽车制造商正日渐仰赖美国汽车市场来抵销欧洲销售颓势.上周福特公布欧洲亏损超过10亿美元,因当地经济危机加剧.

通用汽车料於周四公布第二季财报.该公司在欧洲的欧宝品牌被视为是通用的最大风险.

通用高阶主管表示,本周稍早该公司最高营销主管Joel Ewanick突然遭罢黜後,该公司的营销策略预料不会有改变.

通用汽车周三公布7月美国销售下滑6%,福特汽车则公布下滑4%.美国三大汽车制造商中规模最小的克莱斯勒则是成长13%.

通用汽车7月售出201,237辆轿车及卡车;福特卖出173,966辆,克莱斯勒则是卖出126,089辆.

丰田7月汽车销量成长26%至164,898辆,一年前该公司还在苦於应付日本3月震灾所造成的主要车种短缺.

Edmunds原先预期通用汽车公布销量为214,315辆,福特则至少为175,791辆.该公司原先预期丰田汽车的销售将超越16.9万辆.克莱斯勒超越Edmunds的销售预估,但低於巴克莱预估的129,453辆及RBC Capital Markets预估的127,889辆.

福特股价周三收盘下跌1.6%至9.04美元,通用汽车则是下跌0.3%至19.66美元.(完)

--编译 王兴亚/张明钧;审校 程琳/徐文焰

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