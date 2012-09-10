美国7月消费者信贷意外下跌 彰显经济疲态

路透华盛顿9月10日电---7月美国消费者信贷近一年来首次下跌,因美国人减少信用卡债务,这是疲於创造就业的美国经济令人担忧的一个迹象.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周一表示,7月消费者信贷减少32.8亿美元,远低於路透访查分析师预估为增加91亿美元.

但美联储大幅上修6月信贷增幅,则是一个更为正面的信号.

一些分析师称,对经济的忧虑令美国人增加负债的意愿降低-或债权方放贷意愿降低."情况可能是夏季消费者和放贷方变得愈发谨慎,"瑞信分析师在报告中指出.

自从2010年中段美国经济走出2007-2009年间的衰退後,信贷几乎持续扩张.7月减少是去年8月以来首次.

7月,包括信用卡在内的循环信贷减少48.2亿美元.

信用卡债务走势愈发令人担心.7月止前四个月中,循环信贷有三个月下跌.这种情况2011年初以来从未发生过,凸显出近月来因雇佣放缓且制造业活动增长回落而引发的经济疲势.

非循环信贷增加15.5亿美元,增幅也低於6月的增加150.7亿美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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