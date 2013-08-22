美国7月成屋销售升至三年多高位

路透华盛顿8月21日 - 美国7月成屋销售年率跳升至三年多来最高，表明借款成本的飙升对住房市场复苏的冲击有限。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国7月成屋销售增长6.5%，年率为539万户。

数据高于分析师预期，且可能令美国联邦储备委员会(美联储/FED)更安心地推进削减经济刺激措施的计划。结束刺激政策的前景已推高了抵押贷款利率。

虽然7月成屋销售增加可能有一部分反映了买家希望在利率进一步上升前锁定贷款利率，但该数据激发了市场信心，认为房市复苏的强劲势头足以经受借款成本上升的影响。

“基本的信息在于，抵押贷款利率上涨还是可控的，”Moody's Analytics分析师Ryan Sweet表示。

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在受金融危机和2007-09的衰退破坏之后，美国房地产市场去年初似乎开始好转，受惠于就业岗位稳步增长和极低的利率。

7月成屋销售数据的增长，为2009年11月以来的最快增幅，当时的强劲增长源于购房者税收抵免政策即将到期。但是，这样的强势增长可能只是暂时的。

美国抵押贷款银行协会(MBA)另一份数据显示，上周美国新屋抵押贷款申请数量小幅上升，但自春季以来已经大幅下降，仍处于七个月低位。

“我们预计在未来几个月会看到房地产活动减速，因为抵押贷款利率上涨减缓了复苏进程，”道明证券(TD Securities)驻纽约分析师Millan Mulraine表示。

自5月初以来，30年期抵押贷款利率上涨逾一个百分点。MBA称，上周30年期抵押贷款平均利率攀升12个基点至4.68%，而再融资活动大幅减少。

美联储目前每月购入850亿美元的债券，但料将在9月开始缩减购债规模。金融市场此前在静候周三公布的美联储最近会议记录，以求在其中寻找缩减购债时点的线索。

这项房地产市场数据似乎对金融市场影响不大。美国公债价格在美联储发布会议记录前微跌，而股市也小幅下滑。

路透调查的分析师先前预计7月成屋销售增长至515万户。

以房价飙升和现房数量减少为标志的房地产市场复苏，正在通过改善家庭财务状况和支撑消费者支出，推动经济增长。

美国家装零售企业Lowe's Cos也因此获益。该公司周三发布财报称，季度获利和营收均好于预期。此前一天，其竞争对手家得宝(Home Depot Inc's)也公布了强劲的财报数字。

豪宅建筑商Toll Brothers周三披露，季度营收上升24%，其客户似乎未受抵押贷款利率上涨影响。

整体经济强劲也有助于房屋业主避免止赎房产。

全美不动产协会(NAR)称，上月销售中，包括卖空和止赎房产在内的廉价急售房产仅占15%。这个数字与6月持平，为2008年10月该机构启动监测这项数据以来的最低水平。

成屋价格中值较去年同期上涨13.7%至21.35万美元。市场上未售出房屋的数量增加5.6%，仍可满足5.1个月的供应，较前月相同。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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