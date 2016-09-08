7月美国职位空缺数增至纪录高位 劳动力与职缺不匹配问题凸显

路透华盛顿9月7日 - 美国7月职位空缺数猛增至纪录高位，不过招聘速度落后暗示雇主难以找到合格的工人填补职缺。

美国劳工部周三发布的月度职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)还表明，就业市场环境收紧。这可能刺激薪资加快增长。

JOLTS是美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦观察的就业市场指标之一。美联储将于9月20-21日召开政策会议，外界普遍预期联储将维持利率不变。

“几百万就业岗位现在找不到合适的人手去填补，就业市场目前处于美国历史上就业技能和职位空缺最不匹配的时期之一，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey说。“经济似乎已经强劲到足以承受一次升息。”

劳工部称，衡量劳动力需求的职位空缺数7月经季节调整后增加22.8万个，达到590万个。这是自2000年12月开始发布该数据以来的最高水平。

7月的聘雇数量基本持平于520万个；不过8月招聘速度放慢，上周出炉的报告显示当月非农就业岗位增加15.1万个。6月和7月共增加就业岗位54.6万个。

尽管美联储官员认为就业市场处在或接近充分就业水准，但通胀可能持续位于低位的疑虑令美联储对于近期内升息态度审慎。

职位空缺的情况几乎是全面的。建筑、零售、休闲与服务款待，以及专业和企业服务等行业职缺都大量增加。

7月有300万美国人自愿性离职，表明出就业市场的信心；辞职率连续两个月在2.1%，已从2010年初时1.3%的低位上弹。

7月裁员数变化不大，为160万，使得裁员率处于三年半低点1.1%。职缺相对失业人数之比达15年高点。

“这暗示薪资应会有上升的压力，因此要么物价增幅会上升，要么企业利润率将进一步受到挤压。”RDQ Economics首席经济师John Ryding说。

尽管就业市场环境收紧，薪资增长却一直低得令人沮丧。平均时薪年增幅未能守在2.5%上方。分析师称，薪资增幅需达3%-3.5%，才能使通胀率推升至接近美联储的2%目标。(完)