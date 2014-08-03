综述：美国7月就业增长降温 失业率意外上升

路透华盛顿8月1日 - 美国就业增长7月略有放缓，失业率意外上升，暗示劳动力市场存在闲置资源的情况将给予美联储在一段时间内维持低利率不变的空间。

劳工部周五公布，美国7月非农就业岗位增加20.9万个，6月为劲增29.8万个。分析师预期为新增23.3万个。

尽管7月就业增长低于预期，仍为连续第六个月就业增幅超过20个万个，上次见到这样体现就业市场力道的信号是在1997年。此外，5月和6月的新增非农就业数据共计上修1.5万个。

7月失业率增长0.1个百分点，是因为有更多人进入劳力市场，体现了他们对就业前景有信心。

“这份报告不温不火，体现经济稳步扩张，但没有快速增长。它目前将巩固美联储对以渐进方式调整政策的承诺，”安联驻加州纽波特比奇的首席经济顾问Mohamed El-Erian说。

美国公债价格上涨，因交易商削减对美联储将在明年上半年升息的押注，利率期货暗示的升息日期从明年6月推迟到7月。路透对业内顶级债券公司的调查显示，分析师也差不多一样预期美联储将在2015年下半年升息。

继周四急跌后，美国股市周五短暂上涨，因为央行将维持低利率的前景让投资者稍感宽心，但终场还是收低，受对阿根廷债务违约的担忧影响。美元兑一篮子货币则下跌。

就业报告显示，7月平均时薪只微微上涨了0.01美元，年度增幅为2.0%，远低于会让美联储感到紧张的水平。其它一些显示薪资在以更快速度增长的指标，让部分分析师担心央行可能行动滞后了。

美联储决策者周三警告指出，劳动力市场中仍有“很多”闲置资源，暗示央行不着急调整利率。自2008年12月以来，美联储一直维持指标利率在近零水平不变。

美国失业率图表：link.reuters.com/nyr52w

就业报告互动图表：link.reuters.com/fen98v

reut.rs/1xK3PHy

个人消费图表：link.reuters.com/haf65v

个人消费支出(PCE)物价指数和联邦基金目标利率：link.reuters.com/qec92t

制造业数据图表：link.reuters.com/vef94t

link.reuters.com/geg47v

link.reuters.com/wyv58t

**低通胀**

商务部的报告显示，美国6月通胀率下滑。不计食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数小涨0.1%，之前在5月上涨了0.2%。

该指数按年仅涨1.5%，仍低于美联储2%的通胀目标。

报告还显示，6月个人所得较前月增加0.4%。

“我们预计，随着劳力市场中的闲置资源得到利用，个人所得将更为强劲的增长，”Bank of the West的首席经济学家Scott Anderson说。

招聘活动降温几乎没有动摇对美国经济第三季将强劲增长的预期。供应管理协会(ISM)公布，7月制造业活动增速为逾三年来最快，巩固了前述预期。

制造业活动升温是受到订单和就业劲增的推动。

另外一份报告显示，美国汽车商7月销量同比增加9.1%，经季调销售年率达到1,648万辆。但略低于6月的1,680万辆。

美国经济继第一季萎缩2.1%后，第二季实现4.0%的环比增长年率。虽然是企业补充库存提振了第二季经济增长数据，但在今年余下时间里，美国经济预计将稳健增长。

周五美国出炉的第五份报告显示，7月消费者信心变动不大[nL4S0Q72NI]，普通家庭继续关注就业市场稳步改善的情况。失业率已自2009年10月创下的峰值10%下滑。虽然人们离开劳动力队伍是因素之一，但就业增长亦是失业率下降的一个原因。

“就业市场一改‘虚假复苏’局面，出现了真正的复苏，就业岗位稳步增加了逾20万个，之前‘虚假复苏’中，失业率下降是因为有人放弃找工作，脱离劳动力大军，”美银美林纽约分行的全球经济分析师Ethan Harris说。

美国7月就业参与率升至62.9%，之前连续三个月持平于62.8%。

但其余受到美联储主席叶伦密切关注的指标出现退步。

一项更宽泛的失业率升至12.2%，该指标统计了希望工作且放弃找工作的人，以及因为找不到全职工作而从事兼职工作的人。这项失业率6月曾触及逾六年半低点。

此外，长期失业人群扩大，待业时间也更长，这两项指标6月都曾降至逾五年最低位。

7月新增就业岗位的行业分布广泛。服务业新增的就业岗位最多，达14万个，6月为增23.2万个。

制造业连续第12个月新增了就业岗位，增量为2.8万个。建筑业连续第七个月新增了岗位，7月增量为2.2万个。政府部门新增了1.1万个岗位。

每周平均工时则持稳于34.5个小时。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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