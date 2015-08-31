综述：美国7月个人支出因汽车购买增加而上升 但消费者信心下降

图为美国加州一名汽车销售员向顾客推销汽车。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿8月28日 - 美国7月个人支出上升，因家庭增加购买汽车，进一步证实美国经济蕴含的力道，从而维持美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息的可能性。

尽管周五公布的其他数据显示8月消费者信心下降，可能是因为家庭担心近期的股市崩跌，但消费者信心仍与强劲的个人支出增长保持相一致的水平。

美国商务部公布，7月个人支出增长0.3%，与6月增幅相同。

7月对汽车等耐用品的支出增长1.1%，扭转了6月的跌势。汽车购买占支出增幅的约一半。

7月经通胀调整后的个人支出增长0.2%，优于6月的持平水准。

纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding称，”我们认为这一数据是对周四公布的强劲GDP数据的有力补充，应会使联邦公开市场委员会(FOMC)成员意识到，收入和支出基本面仍处于良好态势，“

美国第二季经济环比年率为增长3.7%，个人支出是显示经济动能的最新数据；对中国经济放缓的担忧引发近期全球金融市场动荡，这给美国经济构成挑战，也降低了美国下月升息的机率。

美联储副主席费舍尔周五对CNBC称，在本次股市大跌前，美联储有很高的机率在9月“升息”。但他说，现在判断市场动荡是否降低了下月升息的迫切性，尚为时过早。

“我们仍在观望事态发展，所以我眼下不会作出判断：更迫切，还是迫切性降低，等等，”费舍尔称。

受费舍尔讲话影响，美国公债价格下跌，美元指数上涨，美国股市在大涨两天后回落。

**通胀依旧低迷**

分析师称，企业支出反弹、楼市和就业市场表现良好均突显出经济的潜在力道，这也令经济能承受住市场震荡带来的冲击。

但即使金融市场在9月16-17日美联储政策会议前平静下来，低迷的通胀率仍暗示美联储可能很难在下月升息。在7月28-29日会议上，低通胀率就曾是主要议题。

美国7月剔除食品和能源后的个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期增长1.2%，为2011年3月以来最低增幅。这一核心PCE物价指数是美联储偏好看重的通胀指标。美联储的通胀目标为2%，而6核心PCE月为增长1.3%。

Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称，“尽管联储官员感觉经济状况不错，但他们可能仍对通胀形势不满意。美联储的难题有增无减，”

另一份报告显示，密西根大学8月美国消费者信心指数终值降至91.9，低于7月的93.1，但该指数与今年消费者支出增长2.9%的水平相符。

这项调查显示，耐用品的购买意愿温和下降，但购房预期上升。

道明证券驻纽约分析师Cheng Chen称，“我们依旧认为，相对稳定的购买意愿有利于未来几个月消费者支出活动。另外随着全球股市反弹，我们预计未来几个月消费者信心将上升，”

消费者支出应会受到收入稳定增长和储蓄增加的支撑。7月个人所得增加0.4%，因薪资创下2014年11月以来最大增幅。

个人所得则连续四个月以相同增幅上涨。

纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)称，“由于消费者手中持有大量现金储备，经济已蓄积大量动能，未来几个月经济将有望继续增长。”

美国PCE物价指数和美联储联邦基金利率目标图表：link.reuters.com/qec92t

美国个人支出图表：link.reuters.com/haf65v

美国消费者信心图表：link.reuters.com/hem86v

消费者信心：预期和领先指标图表：link.reuters.com/caq32w

美国消费者信心及汽油价格图表：link.reuters.com/suh43w

消费者信心：通胀预期图表：link.reuters.com/wyd53w(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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