美国7月贸易逆差扩大 因对欧盟出口下滑

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 美国7月贸易逆差略微扩大至420亿美元
* 对欧盟的出口锐减11.7%
* 进口原油均价为每桶93.83美元,创2011年3月以来最低
路透华盛顿9月11日电---美国7月贸易逆差略微扩大,因欧洲经济低迷损及出口.
但油价下滑降低了进口金额,助推7月贸易逆差低於分析师的预估.
美国商务部周二公布,7月贸易逆差为420亿美元,略高於6月逆差419亿美元,而分析师预估贸易逆差为440亿美元左右.
7月美国对欧盟27国出口下滑11.7%,对德国出口额创2010年2月以来最低.出口萎缩助推美国对欧盟的贸易逆差扩阔至2007年10月以来的最高水平.
美国对加拿大、日本和拉丁美洲等其他主要市场的商品出口也下滑.
"全球贸易量正在放缓,因为全球经济走弱.但美国所遭遇的冲击一直不太严重,因此一点也不会打断经济成长,"Decision Economics资深全球分析师Pierre Ellis表示.
该数据并未影响到对第三季美国经济成长的预估.分析师预期经济在第二季环比年率为成长1.7%後仅有小幅走强.
但这让人想到欧元区债务危机的冲击.欧元区经济看来朝向衰退.
"我们不应低估欧洲危机对全世界所造成的负面影响",国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在中国天津对企业领袖表示.
图表:美国7月贸易逆差小幅扩大(link.reuters.com/pac62t)
图表:美国小型企业信心小升:(link.reuters.com/wac62t)
**美国贸易逆差料继续扩大**
分析师表示,在油价反弹、消费者需求走强及美元升值影响出口後,未来几个月美国贸易逆差可能会扩大.
这将令原已疲弱的美国经济复苏承压.
劳工部表示,7月美国职缺数从6月的372万个降至366万,此为糟糕的经济迹象.
然第三份报告显示,8月美国小型企业信心上升,为四个月来首见,因更多业者预期在11月6日大选後业务状况将会改善.
"展望大选过後及年末形势,(小企业主)对实际销量和企业状况改善持更为乐观的态度,"全美独立企业联盟表示.
美股小幅上扬,因交易员聚焦于美联储及欧洲形势发展;美国公债价格下滑,美元兑多数其他主要货币亦走低.
**出口从纪录高位回落**
贸易报告显示,美国7月出口额总计1,833亿美元,较6月创下的纪录高位下降1%.
不过,受助于农作物价格高企,美国的粮食、饲料及饮料出口触及历史高位.
7月进口额减少0.8%至2,253亿美元,全球油价下跌帮助削减了进口总额.
进口原油均价为每桶93.83美元,为2011年3月以来最低.石油及其他工业物资和原材料的进口降至2010年末以来最低.
同时,从中国的进口触及379亿美元的纪录高位,推动美国对中国的贸易逆差升至创纪录的294亿美元.
美国对中国的出口仅增长0.4%至86亿美元.(完)
--编译 肖群英/戴素萍/王兴亚;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透首尔3月3日 - 韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。