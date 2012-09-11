美国7月贸易逆差扩大 因对欧盟出口下滑

* 美国7月贸易逆差略微扩大至420亿美元

* 对欧盟的出口锐减11.7%

* 进口原油均价为每桶93.83美元,创2011年3月以来最低

路透华盛顿9月11日电---美国7月贸易逆差略微扩大,因欧洲经济低迷损及出口.

但油价下滑降低了进口金额,助推7月贸易逆差低於分析师的预估.

美国商务部周二公布,7月贸易逆差为420亿美元,略高於6月逆差419亿美元,而分析师预估贸易逆差为440亿美元左右.

7月美国对欧盟27国出口下滑11.7%,对德国出口额创2010年2月以来最低.出口萎缩助推美国对欧盟的贸易逆差扩阔至2007年10月以来的最高水平.

美国对加拿大、日本和拉丁美洲等其他主要市场的商品出口也下滑.

"全球贸易量正在放缓,因为全球经济走弱.但美国所遭遇的冲击一直不太严重,因此一点也不会打断经济成长,"Decision Economics资深全球分析师Pierre Ellis表示.

该数据并未影响到对第三季美国经济成长的预估.分析师预期经济在第二季环比年率为成长1.7%後仅有小幅走强.

但这让人想到欧元区债务危机的冲击.欧元区经济看来朝向衰退.

"我们不应低估欧洲危机对全世界所造成的负面影响",国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在中国天津对企业领袖表示.

图表:美国7月贸易逆差小幅扩大(link.reuters.com/pac62t)

图表:美国小型企业信心小升:(link.reuters.com/wac62t)

**美国贸易逆差料继续扩大**

分析师表示,在油价反弹、消费者需求走强及美元升值影响出口後,未来几个月美国贸易逆差可能会扩大.

这将令原已疲弱的美国经济复苏承压.

劳工部表示,7月美国职缺数从6月的372万个降至366万,此为糟糕的经济迹象.

然第三份报告显示,8月美国小型企业信心上升,为四个月来首见,因更多业者预期在11月6日大选後业务状况将会改善.

"展望大选过後及年末形势,(小企业主)对实际销量和企业状况改善持更为乐观的态度,"全美独立企业联盟表示.

美股小幅上扬,因交易员聚焦于美联储及欧洲形势发展;美国公债价格下滑,美元兑多数其他主要货币亦走低.

**出口从纪录高位回落**

贸易报告显示,美国7月出口额总计1,833亿美元,较6月创下的纪录高位下降1%.

不过,受助于农作物价格高企,美国的粮食、饲料及饮料出口触及历史高位.

7月进口额减少0.8%至2,253亿美元,全球油价下跌帮助削减了进口总额.

进口原油均价为每桶93.83美元,为2011年3月以来最低.石油及其他工业物资和原材料的进口降至2010年末以来最低.

同时,从中国的进口触及379亿美元的纪录高位,推动美国对中国的贸易逆差升至创纪录的294亿美元.

美国对中国的出口仅增长0.4%至86亿美元.(完)

--编译 肖群英/戴素萍/王兴亚;审校 张涛

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