综述：美国6月消费者支出增幅超预期 预示着第三季也会有不俗表现

2011年11月25日，美国康涅狄格州Torrington，资料图为Target店内拉着购物车的一名女子。 REUTERS/Jessica Rinaldi/File Photo

路透华盛顿8月2日 - 美国6月消费者支出增幅超过预期，因美国家庭买入各类商品和服务，表明经济在进入第三季前潜在动能强劲。

尽管消费者支出数据良好，但商务部周二发表的另外一份报告显示，通胀仍然不振。经济学家称，通胀不振加上企业支出疲弱，以及第二季经济增长步伐放缓，可能促使行事谨慎的美国联邦储备理事会(FED/美联储)在一段时间内保持当前的低利率。

“消费支出继续高涨，直指第三季开局有利，但价格压力疲软进一步凸显通胀疲弱，给美联储持谨慎态度提供理据，”道明证券副首席经济学家Millan Mulraine称。

6月消费者支出增长0.4%，与5月增幅一致。路透调查的经济学家原本预计消费者支出增长0.3%。消费支出在美国经济活动中占比超过三分之二。

经通胀调整后的消费者支出增长0.3%，5月增长0.2%。

6月的数据已经被包括在上周发布的第二季国内生产总值(GDP)报告中，该报告显示消费者支出增长年率为4.2%，为近两年来的最快增长速度，经济第二季录得的1.2%增幅，几乎完全得益于消费者支出增长带来的贡献。

库存带来的拖累是经济在第二季表现疲弱的主因，其它拖累包括企业投资持续疲弱，以及住宅建筑支出下降和政府支出疲弱。

美元兑一篮子货币下跌，美债价格走低，美股下跌。

**第二季最后一个月消费者支出稳健**

第二季消费者支出强劲增长的步伐可能不会持续，但经济学家乐观地认为，消费者支出将保持稳健，因劳动力市场供应收紧导致薪资稳步增长，以及楼市和股市上涨。

汽车制造商的初步销售数据显示，7月汽车销售略低于预期，通用汽车(GM.N)称销售下跌2%，福特汽车(F.N)报告上月销售下滑3%。

“第二季最后一个月的稳健表现，表明消费者支出增长在第三季仅会温和放缓，”BMO Capital Markets高级经济学家 Sal Guatieri称。

“消费者支出在第三季仍会有不俗的表现，加上库存恢复增长，可能导致实质GDP在第三季接近翻番。”

6月几乎看不到通胀的迹象。扣除波动较大的食品和能源价格，核心个人消费支出(PCE)物价指数6月增长0.1%，5月增长0.2%。

截至6月的12个月内，核心PCE增长1.6%，自3月以来一直保持此增幅。核心PCE是美联储看重的通胀指标，一直处于其2%通胀目标之下。

6月，消费者支出受到非耐用商品消费增长0.7%的提振，服务方面的支出增长0.5%，但诸如汽车等耐用品的消费下跌0.3%。

6月个人所得仅增长0.2%，与5月增幅一致。薪资增长0.3%，5月增长0.2%。因支出超过收入，储蓄减少至7,320亿美元，为2015年3月以来最低水平。

“好消息是，今年下半年美国家庭至少还有动用储蓄进行消费的余地，” Capital Economics美国经济学家Steve Murphy称。(完)