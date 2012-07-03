美国6月ISM制造业指数近三年来首次跌破50关口

6月13日，福特汽车在肯塔基州Louisville的组装厂，工人在生产线上组装2013款福特Escape车型。 REUTERS/John Sommers II

* 美国制造业自2009年7月以来首度出现萎缩

* 5月美国建筑支出触及将近两年半高位

* 小型企业调降第二季招聘预估--Vistage

路透纽约7月2日电---美国6月制造业因新订单下滑,在将近三年来首度呈现萎缩,经济复苏出现明显放缓的讯号.

美国供应管理协会(ISM)周一公布的全国制造业活动指数,从上月的53.5降至49.7,低於路透分析师预估的52.0,甚至低於最低预估值.

这是自2009年7月以来,该项指数首次跌破荣枯分水岭50.那时距离美国刚走出衰退才没有多久.

制造业是美国经济复苏的一大动力,如今由於欧债危机的忧虑、中国经济减速以及美国国内财政政策的不确定性,美国制造业看来正在失去动能.

"显然,这个讯号很清楚地表明美国正陷入和欧洲、中国一样的经济放慢,"伦敦Capital Economics资深美国经济分析师Paul Dales说.

Dales表示,该报告符合国内生产总值(GDP)环比年率增幅略低於1%的情况.此前美国第一季GDP环比年率为增长1.9%.他还否认了数据暗示该国将进入新衰退期的言论.

Dales指出,若该数据低於47,才有可能出现另一次经济衰退.

相比当日稍早Markit公布的调查而言,ISM报告显示的制造业前景更加低迷.Markit数据显示,美国6月制造业仍在成长,但增速为18个月以来最慢.

**实施刺激政策的机率上升**

然而分析师表示,ISM报告加大了美国联邦储备委员会(美联储)将实施第三轮量化宽松政策以刺激经济的可能性.

"经济成长和通胀均在放缓,令美联储的立场更加坚定.美联储8月会议上出台第三轮量化宽松政策的可能性非常大,"RBC Capital Markets资深美国分析师Jacob Oubina表示.

联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议定於7月31日-8月1日召开.

该数据公布後,美股先是下跌,但标准普尔500指数.SPX和Nasdaq综合股价指数.IXIC最终勉力收高,因投资者猜测美联储将采取更多刺激举措.道琼工业指数.DJI小幅收低.

不过,该数据冲击到其它市场,美国公债价格受避险买盘推动扬升,欧元兑美元下跌.

ISM称,具有前瞻性的新订单分项指数6月降至47.8,为2009年4月来最低,5月为60.1.这次较前月降幅也创下2001年10月来最大.

6月出口分项指数从5月的53.5降至47.5.ISM称,企业表示担心"需求可能会因欧洲和中国经济不确定性而趋於疲软."

就业分项指数相对要好一些,从5月的56.9微降至56.6.

投资者将密切关注周五公布的6月非农就业报告.

浏览地区制造业调查图表,请点击(link.reuters.com/dur58s)

浏览ISM制造业调查分项指数,请点击(link.reuters.com/bam86s)

直到周一报告出炉前,美国制造业表现尚优於海外类似行业.周一公布的另一项数据显示,欧元区制造业在6月再次受挫.而中国及日本则是海外订单下滑.

**建筑业支出跳增**

美国商务部周一公布,美国5月建筑支出增至将近两年半以来最高水平,受惠于住宅投资和联邦项目的提振.

今年年底美国即将展开增税及减支措施,经济正面临高达4万亿美元的"财政悬崖",除非决策者推迟这些举措或采取其他方式,否则可能令企业目前暂时观望.

Vistage International的调查显示,财政政策的不确定性已增添小型企业的变数.由於对经济的信心产生动摇,企业已调降其第二季招聘预估.

不过5月针对小型企业的放贷达到今年以来最高水平,显示经济成长并未下降.(完)

--编译 李婷仪/王翔琼/程琳;审校 徐文焰/程琳

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