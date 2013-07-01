综述：美国6月制造业扩张 但就业状况不尽人意

图为福特汽车在密歇根州Wayne的组装厂，一名工人在福特C-MAX混合动力车组装线上工作。 REUTERS/Rebecca Cook

路透纽约7月1日 - 美国制造业在6月扩张，从5月意外萎缩状态中反弹。不过该行业的就业情况则为近四年来最差，这可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)重新考虑如何安排缩减刺激举措的进度。

周一出炉的另一份报告显示，5月建筑支出接近四年高位，这一迹象说明在2007-2009年经济衰退期间重挫后，建筑支出正在重新获得一些力道。

不过即便近期的消费与楼市数据均说明美国经济正处于温和增长，市场仍有一些顾虑，特别是在就业方面。

供应管理协会(ISM)表示，6月制造业指数从前月的49升至50.9，增幅略高于预期。指数高于50表明行业扩张。

新订单分项指数从48.8升至51.9，生产分项指数从48.6跳涨至53.4，扶助整体指数反弹，脱离5月时的萎缩水平。

“制造业指数从萎缩重返成长区域，这令人欣喜，”Naroff Economic Advisors总裁Joel Naroff说。

但就业分项指数跌至48.7，为2009年9月以来最低。5月该指数为50.1。

这有可能加深对美国经济复苏力度的担心，尤其是现在美联储已经表态，可能在今年稍晚逐步结束大规模刺激计划。

“就业方面不太走运，他们并没有在增加招聘，”Naroff说。“这不是一个好迹象。就业是关键。如果就业岗位没有增长，消费需求也就不会上升。”

金融资讯提供商Markit公布的另一个指数显示，制造业温和增长，但雇佣与海外新订单大幅下滑。

“订单趋势越来越令人担忧，企业以减少招聘作为回应，”Markit首席分析师Chris Williamson指出。

美国制造业相关图表请点选:(link.reuters.com/vef94t)

美国建筑支出相关图表请点选:(link.reuters.com/xef94t)

与此同时，5月建筑支出接近四年高位，尽管商业地产和工厂部门面临的困境让复苏步伐保持缓慢。

ISM整体制造业指数上升帮助美股以正面基调开始第三季交易，主要股指均上涨。

但政府公债价格变动甚微，因为交易商担心，工厂减少招聘可能预示周五出炉的非农就业报告表现不佳。

路透访问的分析师预计，美国6月非农就业岗位增加16.5万个，低于今年前五个月的月均增幅约18.9万个。

ISM制造业企业调查委员会主席Bradley Holcomb表示，上月工厂招聘放缓打破了“2009年以来开始的长期招聘走势”。

但他表示，"我认为这更多的是对今年迄今为止经济形势的反应而已。随着新订单增加，我们认为就业能回到正区间。”

上月路透调查访问的分析师预期第二季美国经济成长环比年率料放慢至1.7%，但大部分人表示下半年成长动能将聚集。

Capital Economics资深美国分析师Paul Dales表示，6月工厂就业下跌符合制造业就业岗位每个月减少5万多个的趋势。

“但鉴于于去年大部分时间就业情况相比，这个调查都太过悲观，因此我们仍坚持6月非农就业岗位将增加15万个的预期，”他说。这种情形下美联储将顺理成章地最早从9月开始缩减每月购债规模。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 石冠兰)

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