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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 14日 星期二 11:59 BJT

美联社称美国政府秘密获取记者通话记录

美联社周一称，美国政府在去年曾秘密获取该通讯社办公室和记者的通话记录，并称这是对新闻工作的“大规模和前所未有的侵犯”。美联社首席执行官加里·普鲁伊特(Gary Pruitt)表示，上周五接到通知称司法部获取了分配给该社及该社记者的逾20条电话线路的通话记录。图为普鲁伊特。路透
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