美国司法部及一些州政府考虑起诉穆迪欺骗投资人

路透2月7日 - 根据多位熟知内情的消息人士说,美国司法部和数个州政府正在讨论控告评级机构穆迪(MCO.N)欺骗投资人,不过是否会有所行动,可能将视标准普尔一案的法庭审理情况而定.

消息人士说,对穆迪的调查还在初期阶段,因为州政府及联邦当局目前将更多资源放在针对标普的诉讼案上.这些消息人士因未获授权发言而不愿具名.

穆迪发言人Michael Adler、司法部发言人Adora Andy对此均不愿置评.

自从司法部控告标普之后,母公司麦格希集团MHP.N股价已下跌逾25%,而穆迪尽管不在本周当局行动的范围内,但是股价也下跌了约15%.

"别以为穆迪可以躲得过,"一位执法当局官员说.

消息人士说,标普另一位对手惠誉(LBCP.PA)则较不可能遭到类似的对待,因其在美国评级业中相对小很多.惠誉也躲过了国会调查人员的详细审查.(完)

(编译 李婷仪; 审校 程琳)

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