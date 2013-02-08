美国司法部及一些州政府考虑起诉穆迪欺骗投资人

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
路透2月7日 - 根据多位熟知内情的消息人士说,美国司法部和数个州政府正在讨论控告评级机构穆迪(MCO.N)欺骗投资人,不过是否会有所行动,可能将视标准普尔一案的法庭审理情况而定.
消息人士说,对穆迪的调查还在初期阶段,因为州政府及联邦当局目前将更多资源放在针对标普的诉讼案上.这些消息人士因未获授权发言而不愿具名.
穆迪发言人Michael Adler、司法部发言人Adora Andy对此均不愿置评.
自从司法部控告标普之后,母公司麦格希集团MHP.N股价已下跌逾25%,而穆迪尽管不在本周当局行动的范围内,但是股价也下跌了约15%.
"别以为穆迪可以躲得过,"一位执法当局官员说.
消息人士说,标普另一位对手惠誉(LBCP.PA)则较不可能遭到类似的对待,因其在美国评级业中相对小很多.惠誉也躲过了国会调查人员的详细审查.(完)
(编译 李婷仪; 审校 程琳)
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