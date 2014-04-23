美官员称美日双边贸易谈判取得一些进展

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透东京4月24日 -美国一位官员周四表示，美国与日本的贸易会谈在双边峰会召开前取得一些进展，但仍在汽车和农产品市场准入方面进行磋商。
“我们正在继续努力，”该官员称。美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三进行了会晤并召开记者会，这是美国总统18年来首次对日本进行国事访问。
“汽车和农业持续受到关注，我们的目标仍是为美国企业、农场主和牧场主赢得有意义的市场准入，”该官员称。“我们已取得了一些进展，并正在加紧工作。”
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和日本经济财政大臣甘利明在周三1800GMT后结束会谈，但未向记者讲话。此次双边谈判对12国泛太平洋伙伴关系贸易协定而言至关重要，奥巴马和安倍均视此为双方政府的重要目标。(完)
(编译 王兴亚/王翔琼；审校 许娜/张荻)
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