克里启动亚洲之行 聚焦朝鲜及南海等问题

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透万象1月24日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务卿克里周日启动亚洲之行，他计划在访问期间敦促中国对朝鲜实施更多限制措施，同时还会呼吁东盟团结一致以应对中国的南海主权声索。
克里本次对亚洲的访问为期三天，首站是东盟今年的轮值主席国老挝。他周一将前往柬埔寨，然后到访中国，周三与中国官员会晤。
美国国务院一位高官称，克里访华时预计会强调形成统一阵线，通过进一步的联合国制裁回应朝鲜本月核试验的必要性。克里还会促使中国对朝鲜采取强硬的单边措施。
“结成统一阵线非常重要……但必须是牢固、而非松散的统一阵线。”克里此访的随行官员对记者说。
该官员称，克里在访问中国时计划“深度”讨论南海问题。
在老挝首都万象，克里将寻求加强东盟的团结及其应对中国的决心。
上述美国国务院官员称，克里在访问期间将会晤老挝首相洪森，并与反对派及民权活动人士会面，以表达美国对人权及政府对待异己人士问题的关切。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)