美国国务卿克里启动亚洲之行 聚焦朝鲜及南海等问题

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
(本文由路透中文网编译提供)
路透万象1月24日 - 美国国务卿克里周日启动亚洲之行，他计划在访问期间敦促中国对朝鲜实施更多限制措施，同时还会呼吁东盟团结一致以应对中国的南海主权声索。
克里本次对亚洲的访问为期三天，首站是东盟今年的轮值主席国老挝。他周一将前往柬埔寨，然后到访中国，周三与中国官员会晤。
美国国务院一位高官称，克里访华时预计会强调形成统一阵线，通过进一步的联合国制裁回应朝鲜本月核试验的必要性。克里还会促使中国对朝鲜采取强硬的单边措施。
“结成统一阵线非常重要……但必须是牢固、而非松散的统一阵线。”克里此访的随行官员对记者说。
该官员称，克里在访问中国时计划“深度”讨论南海问题。
在老挝首都万象，克里将寻求加强东盟的团结及其应对中国的决心。
上述美国国务院官员称，克里在访问期间将会晤老挝首相洪森，并与反对派及民权活动人士会面，以表达美国对人权及政府对待异己人士问题的关切。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。