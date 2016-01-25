美国国务卿克里启动亚洲之行 聚焦朝鲜及南海等问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透万象1月24日 - 美国国务卿克里周日启动亚洲之行，他计划在访问期间敦促中国对朝鲜实施更多限制措施，同时还会呼吁东盟团结一致以应对中国的南海主权声索。

克里本次对亚洲的访问为期三天，首站是东盟今年的轮值主席国老挝。他周一将前往柬埔寨，然后到访中国，周三与中国官员会晤。

美国国务院一位高官称，克里访华时预计会强调形成统一阵线，通过进一步的联合国制裁回应朝鲜本月核试验的必要性。克里还会促使中国对朝鲜采取强硬的单边措施。

“结成统一阵线非常重要……但必须是牢固、而非松散的统一阵线。”克里此访的随行官员对记者说。

该官员称，克里在访问中国时计划“深度”讨论南海问题。

在老挝首都万象，克里将寻求加强东盟的团结及其应对中国的决心。

上述美国国务院官员称，克里在访问期间将会晤老挝首相洪森，并与反对派及民权活动人士会面，以表达美国对人权及政府对待异己人士问题的关切。（完）