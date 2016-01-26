美国国务卿克里未能改变柬埔寨领导人在南海问题上的立场

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透金边1月26日（记者 David Brunnstrom/Prak Chan Thul） - 美国国务卿克里周二会见柬埔寨领导人，但未能获得他们在南海问题上对中国采取更强硬立场的承诺。
克里之前还到访老挝，他此行的部分目的是敦促东盟10国领导人团结。东盟领导人2月将在美国加州安纳伯格庄园与美国总统奥巴马举行峰会。
克里在金边会见了柬埔寨首相洪森、外交大臣贺南洪，克里称这次会晤是“坦率且富有建设性的”。
贺南洪表示，柬埔寨在南海问题上的立场没有改变。他指出，各国应独立解决纠纷，东盟不应介入。
“我们希望对南海有主权声索的国家未来对谈判持开放态度，”贺南洪说道。
“柬埔寨不是一家法院，不能裁定一个岛屿应该属于这个或是那个国家。”
中国外交部发言人华春莹周二回答记者有关美国官员敦促东盟国家团结起来维护海洋权益的问题时称，美方官员并非东盟国家代言人。
“希望美方为亚太地区和平稳定发挥建设性的作用，而不是搬弄是非、制造不和谐，”华春莹在例行记者会上说道。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。