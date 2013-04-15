克里称美国愿与朝鲜接触

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透东京4月14日(记者 Arshad Mohammed/Kiyoshi Takenaka) - 美国国务卿克里周日强调，只要朝鲜采取措施放弃核武器，美国愿与朝鲜接触。
克里同时还誓言要保护亚洲盟国，使其免受朝鲜挑衅举动的危害，但表示希望以和平方式化解朝鲜半岛的紧张局势。
克里对记者表示：“我们准备与其接触，但我们需要合适的时机，合适的环境。”称朝鲜必须采取措施放弃核项目。
“他们必须采取一些行动。现在，无论我多想回到华盛顿与各位讨论此事，但他们必须采取行动。”
自联合国对朝鲜实施最新制裁以来，朝鲜持续威胁要攻击美国、韩国和日本。关于朝鲜又进行导弹发射或核试验的传言甚嚣尘上。
在结束与日本外相岸田文雄(Fumio Kishida)的会晤后，克里在东京早些时候召开的一场记者会上表示：“我认为，媒体和其他机构把如此多的关注和重点放在战争主题上，这确实很不幸，这个时候我们应该讨论的是和平的可能性，而我认为存在这种可能性。”
日本是克里亚洲之行的最后一站。克里对亚洲的访问旨在强化对遏制朝鲜核项目的支持，并安抚美国盟友。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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