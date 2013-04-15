克里称美国愿与朝鲜接触

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月14日 - 美国国务卿克里周日强调，只要朝鲜(北韩)采取措施放弃核武器，美国愿与朝鲜接触。

克里同时还誓言要保护亚洲盟国，使其免受朝鲜挑衅举动的危害，但表示希望以和平方式化解朝鲜半岛的紧张局势。

克里对记者表示：“我们准备与其接触，但我们需要合适的时机，合适的环境。”称朝鲜必须采取措施放弃核项目。

“他们必须采取一些行动。现在，无论我多想回到华盛顿与各位讨论此事，但他们必须采取行动。”

自联合国对朝鲜实施最新制裁以来，朝鲜持续威胁要攻击美国、韩国和日本。关于朝鲜又进行导弹发射或核试验的传言甚嚣尘上。

在结束与日本外相岸田文雄(Fumio Kishida)的会晤后，克里在东京早些时候召开的一场记者会上表示：“我认为，媒体和其他机构把如此多的关注和重点放在战争主题上，这确实很不幸，这个时候我们应该讨论的是和平的可能性，而我认为存在这种可能性。”

日本是克里亚洲之行的最后一站。克里对亚洲的访问旨在强化对遏制朝鲜核项目的支持，并安抚美国盟友。(完)