克里称美国不希望俄罗斯向叙利亚出售军火

美国国务卿克里周四称，美国不希望俄罗斯向叙利亚出售武器。据《华尔街日报》本周报道，以色列告知美国，称俄罗斯即将向叙利亚政府出售先进的地对空导弹，这将大大增强叙利亚防御外来干预的能力。克里周四并称，美国仍认为叙总统阿萨德不应该成为该国过渡政府的一员。路透