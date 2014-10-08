百胜集团预计中国销售需六到九个月才能完全恢复

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透10月8日 - 百胜集团(YUM.N)周三表示，中国销售明年将强劲反弹，但警告称，供应商丑闻造成的影响可能需要数月的时间才能完全消退。供应商涉嫌使用过期肉的丑闻使食客“闻鸡色变”。
百胜集团管理层在分析师电话会议上称，肯德基和必胜客中国餐厅的销售本季将有改善，但同比仍将为下降。
“我们目前处于销售复苏的初期，我们仍相信，销售将在六到九个月的时间内全面复苏，”首席执行长David Novak表示。
该股上午在纽约证交所上扬1.4%，报70.71美元。（完）
(编译 母红; 审校 李军)
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