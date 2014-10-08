百胜集团预计中国销售需六到九个月才能完全恢复

路透10月8日 - 百胜集团(YUM.N)周三表示，中国销售明年将强劲反弹，但警告称，供应商丑闻造成的影响可能需要数月的时间才能完全消退。供应商涉嫌使用过期肉的丑闻使食客“闻鸡色变”。

百胜集团管理层在分析师电话会议上称，肯德基和必胜客中国餐厅的销售本季将有改善，但同比仍将为下降。

“我们目前处于销售复苏的初期，我们仍相信，销售将在六到九个月的时间内全面复苏，”首席执行长David Novak表示。

该股上午在纽约证交所上扬1.4%，报70.71美元。（完）

(编译 母红; 审校 李军)

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