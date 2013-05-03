朝鲜最终或有能力对美国本土实施核打击--美国防部报告

美国国防部周四向国会提交报告称，朝鲜继续发展核技术和远程弹道导弹，会令该国距离能够用核武器打击美国这一目标更近。报告称，朝鲜有能力“随时进行更多核试验”，且若大浦洞2号导弹继续发展，在配置为洲际弹道导弹的情况下，最终会有能力携带核弹头打击美国的一些地区。路透