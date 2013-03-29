朝鲜命令部队做好攻击美军基地准备

朝鲜领导人金正恩周五命令该国火箭部队做好袭击美国在韩国和太平洋军事基地的准备，此前美国两架拥有核能力的隐形轰炸机曾在朝鲜半岛上空飞行。韩国联合通讯社周五表示，韩国军方监测到，朝鲜中长程导弹基地的车辆和军队的活动增加。路透