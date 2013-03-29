版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 3月 29日 星期五 13:27 BJT

朝鲜命令部队做好攻击美军基地准备

朝鲜领导人金正恩周五命令该国火箭部队做好袭击美国在韩国和太平洋军事基地的准备，此前美国两架拥有核能力的隐形轰炸机曾在朝鲜半岛上空飞行。韩国联合通讯社周五表示，韩国军方监测到，朝鲜中长程导弹基地的车辆和军队的活动增加。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐