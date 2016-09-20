朝鲜核试后中美两国同意加强在联合国的合作--白宫

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透纽约9月19日 - 美国白宫在声明中称，在朝鲜进行第五次核试验后，美中两国同意在联合国安理会中加强合作，并表示两国将强化在执法渠道方面的合作。
联合国外交官员称，中国与美国已开始就联合国可能针对朝鲜本月稍早的核试验出台制裁决议展开讨论。(完)
(编译 徐文焰；审校 张明钧)
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透伦敦1月15日 - 英国首相办公室周日称，特雷莎·梅下周将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。