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时事要闻 | 2016年 9月 20日 星期二 08:43 BJT

朝鲜核试后中美两国同意加强在联合国的合作--白宫

路透纽约9月19日 - 美国白宫在声明中称，在朝鲜进行第五次核试验后，美中两国同意在联合国安理会中加强合作，并表示两国将强化在执法渠道方面的合作。

联合国外交官员称，中国与美国已开始就联合国可能针对朝鲜本月稍早的核试验出台制裁决议展开讨论。(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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