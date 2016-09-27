美国对中国一家涉入朝鲜核计划企业进行制裁

路透华盛顿9月26日 - 美国周一表示，已制裁一家中国工业机械及设备批发商，这是美国减少朝鲜核计划的资金来源的一个新举措；朝鲜于本月稍早进行第五次核试验。

美国财政部表示，依据美国防止大规模毁灭性武器扩散管制条例，对丹东鸿祥实业发展有限公司及该公司四名高层主管进行制裁，包括该公司的创办人马晓红。

美国指控该公司扮演朝鲜光鲜银行的代理人，而KKBC早在美国及联合国的制裁名单当中。

美国司法部表示，已经对这家中国企业及其高管提出刑事指控，指其利用幌子公司逃避朝鲜核武及弹道导弹计划的相关制裁。

这家公司及其高管被指控合谋违反制裁规定，从事国际洗钱活动。美国司法部称，与该公司及其幌子公司有关联的银行账户收到了上亿美元经美国转入的资金。

“今日的行动揭露了一个支持朝鲜武器扩散的重要非法网络，”美国财政部负责打击恐怖主义及金融情报事务的代理次长Adam Szubin在声明中称。

“丹东鸿祥及其员工寻求规避美国和联合国的制裁，为特定实体进入美国金融系统提供便利。”

**中方调查**

在上周的例行记者会上，中国外交部发言人陆慷被问及了中美两国正合作调查涉嫌协助朝鲜发展核项目的公司，其中就包括辽宁鸿翔。陆慷当时称，中方一直认真执行安理会第2270号决议。至于被问及的企业，中国有关部门正在依法对其经济犯罪等违法行为进行调查处理，并已公布了相关消息。

中国大使馆发言人称，辽宁鸿翔因涉嫌“违法行为”和“经济犯罪”，正在接受调查。

该发言人称，中方反对朝鲜发展核武器的立场是一贯的、明确的。

该发言人还称，中方一直认真执行安理会有关朝鲜的决议，履行在防扩散出口管控方面的国际义务。

韩国中央日报周一报道称，中国当局正在调查朝鲜光鲜银行在中国丹东市分支的一名高层主管。(完)