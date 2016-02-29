美国国防高官参观导弹防御基地 对朝鲜核计划表示关切

(本文由路透中文网编译提供)

路透加州范登堡空军基地2月26日 - 美国高级国防官员周五参观了美国导弹防御基地，对朝鲜的核愿望表示担忧；一天前美国军方进行了一周内的第二次洲际弹道导弹试射。

美国国防部副部长Robert Work和美国战略司令部司令Cecil Haney称，尽管测试结果参差不齐，他们相信美国导弹防御能够抵御来自朝鲜的核威胁。

“我觉得当你看到这是为什么设计的，那么对付朝鲜这样的问题我觉得把握很大，”Haney说道。

Work表示，周四晚间试射未装弹的Minuteman III导弹意在向潜在的核对手俄罗斯及朝鲜彰显美国核武器的可靠性。

“朝鲜整体上在渴望获得核能力方面存在很大很大的问题，”Haney对记者们说道，他提到朝鲜对联合国安理会的决议漠不关心以及对韩国采取挑衅性攻击。（完）