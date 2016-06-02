美国采取进一步措施阻止朝鲜利用海外金融系统

路透华盛顿6月1日（记者 Patricia Zengerle） - 美国周三宣布朝鲜是其“主要的洗钱关切”对象，并采取进一步行动阻止朝鲜利用美国及全球金融系统为其武器项目筹资。

美国财政部呼吁禁止特定美国金融机构为朝鲜金融机构开立或维持代理账户，这些代理账户代表外国机构接受与朝鲜金融机构相关的存款或进行付款。

更为重要的是，美国财政部还禁止使用第三方的美国代理账户为朝鲜金融机构处理交易。

美国法律已经普遍禁止美国金融机构与朝鲜金融机构进行交易，美国财政部的新措施将引入进一步控制手段，特别是禁止使用第三国银行的美国账户为朝鲜处理交易。

“此举意义重大，”战略与国际研究中心的Victor Cha指出。“这针对的是其整个国家，意味着有兴趣与美国金融机构互动的实体应不再与朝鲜开展任何业务。

韩国外交部周四欢迎美国财政部的举措，称此举将提升现有对朝制裁措施的有效性，比2005年美国财政部针对澳门一家银行的措施影响更广泛。（完）