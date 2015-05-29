美国官员称中国认同对朝鲜施压是推动朝鲜半岛无核化的关键

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月29日 - 美国朝鲜政策特别代表金成（Sung Kim）周五称，中国认同向朝鲜施压是推动朝鲜半岛无核化的重要因素。
美国国务卿克里上周称中美正在讨论对朝鲜实施进一步制裁，他认为朝鲜“尚未接近”采取必要行动结束核项目。
“中国认同施压是我们解决朝鲜问题的重要组成部分，”Kim在北京举行的媒体会上说道。
中国政府发言人对置评请求并未立即作出回复。
金成还指出，美国相信中国全面执行了联合国安理会对朝鲜的制裁决议。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
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